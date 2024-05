A risolvere anche i casi più complessi c' è Ines Mordente dermatologa napoletana

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Questa sera alle 21.20, e per i prossimi mercoledì, su Real Time va in onda Sos Acne – La Dottoressa della pelle, nuovo programma medical con protagonista la. In ogni puntata, la dottoressa incontrerà paziente con problemi di pelle e patologie cutanee. Dall’acne alle macchie, fino aglitetismi cicatriziali echirurgici più specifici, come una cisti sottocutanea o gli indesiderati nei verrucosi. Stati che possono portare imbarazzo e grande sconforto. Acne in estate: cos’è, perché succede e le regole da seguire X Leggi› “Casa a prima vista”, su Real Time la terza stagione del programma cult Sos Acne – La Dottoressa della pelle, il nuovo programma di Real Time Il genere medical è da sempre uno dei punti forza di Real Time – basti pensare a Vite al limite o Malattie imbarazzanti.