Scelti autori di opere integralmente originali Saviano escluso dalla Buchmesse

(Di martedì 28 maggio 2024) Lo scrittore di "Gomorra" non sarà presente nel programma dell'Italia alla 76esima Fiera del Libro di Francoforte. Il commissario straordinario Mauro Mazza spiega la decisione: "Daremo voce a chi finora non l'ha avuta". Antonio Scurati declina l'invito.

