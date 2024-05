Due donazioni in memoria di Alderighi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) La famiglia di Aldemaro, e in particolare la moglie e la figlia, desiderano ringraziare pubblicamente coloro che si sono presi cura di lui nel corso della sua lunga malattia. Esprimono profonda gratitudine nei confronti della dottoressa Chiara Magni, dell’Unità operativa di Preumologia dell’ospedale San Jacopo, e di tutto il personale del Setting B Medico e Medicina A, sempre del San Jacopo, per le cure professionali e amorevoli profuse verso Aldemaro. "Ringraziamo quindi – ci scrivono Stefania Moncini e Martina– tutti i parenti e gli amici che ci hanno permesso, con le loro offerte, di fare due: una all’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) e l’altra all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Grazie a tutti dal profondo del nostro cuore".