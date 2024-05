Ancora in cura l’operaio ustionato Presidio sicurezza alla Cavelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024)dei lavoratori della dittaMario, organizzato ieri dalle 14 alle 15 dFilctem Cgil di Varese davantisede dell’azienda tessile di via Rossini a Busto Arsizio, in segno di solidarietà a un collega vittima di recente di un grave infortunio e nello stesso tempo per richiamare l’attenzione sul tema delladurante il proprio turno di lavoro è stato investito da un liquido ad alta temperatura fuoriuscito dal macchinario su cui stava operando, riportando gravi ustioni su buona parte del corpo per cui si era reso necessario il ricovero al Centro Grandi Ustionati di Milano Niguarda. Le sue condizioni nel frattempo sono migliorate, è stato dimesso ma le cure sarannolunghe. Ieri alha parlato Matteo Tibaldo, funzionario sindacale con delega per ladella Filctem Cgil di Varese: "Abbiamo promosso l’iniziativa per esprimere la nostra solidarietà al lavoratore e allo stesso tempo chiedere più attenzione alle istituzioni e ai datori di lavoro su formazione, prevenzione e controlli e inviare anche un segnale per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli infortuni".