L' Udinese batte il Frosinone che torna in Serie B Lazio-Sassuolo finisce in pareggio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Drammatico l'esito della lotta per non retrocedere: restano inA l'Empoli e l', mentreinB ilal termine di 90' finali davvero al cardiopalma. I ciociari si uniscono a Salernitana e, già retrocesse da tempo. DallaB hanno già festeggiato la promozione il Parma e il Como. Per il trentesimo anno di fila l'resta inA. La compagine friulana si impone per 1-0 in casa delin quello che era un vero e proprio s. Con questo risultato i friulani allenati da Cannavaro restano in massima, mentre i ciociari di Di Francesco retrocedono inB per effetto della vittoria dell'Empoli contro la Roma. Gara giocata a viso aperto da entrambe le compagini, che nonostante l'importanza della posta in palio hanno dato vita a diverse chance da una parte e dell'altra.

