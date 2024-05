Incidente mortale a Brescia | muore ragazza di soli 18 anni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 maggio 2024)nella serata di ieri. A perdere la vita una giovane di appena 18: secondo le prime informazioni lasarebbe uscita di strada mentre viaggiava a bordo della sua moto. Per lei, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. E’ morta ieri sera, sabato 25 maggio 2024, finendo con la moto in un fosso. Forse un malore, poi l’uscita di strada e lo schianto. Aveva appena 18la giovane che ha perso la vita lungo la Strada Provinciale 20, tra Cossirano e Comezzano Cizzago, nelno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Notizia in aggiornamento su Il Corriere della Città. .