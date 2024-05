Highlights e gol Lazio-Sassuolo 1-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilcon glidi1-1, match valido per la 38esima e ultima giornata di. Al gol di Zaccagni su punizione, con Cragno non perfetto, risponde pochi minuti dopo Viti sugli sviluppi di un calcio piazzato. Finisce dunque in parità, con i biancocelesti che chiudono in settima posizione e si qualificano in Europa League. Di seguito ecco le immagini salienti. ILDEI GOL E DEGLISportFace. .

Lazio-Sassuolo 1-1: Zaccagni gol su punizione, Romagnoli non perfetto - lazio-sassuolo 1-1: Zaccagni gol su punizione, Romagnoli non perfetto - La Lazio pareggia per uno a uno contro il Sassuolo nell'ultima giornata di Serie A. All'Olimpico nella serata di addio di Felipe Anderson e del ritorno di Eriksson, vince la noia con la squadra di ... romatoday

Pareggio del Sassuolo contro la Lazio - Pareggio del Sassuolo contro la Lazio - Ultima giornata del Campionata. Neroverdi ormai retrocessi, nonostante il punto conquistato all'Olimpico grazie al gol di Viti ... rainews

L’Udinese condanna il Frosinone alla B. Gioia Empoli, pari per Inter e Lazio | HIGHLIGHTS - L’Udinese condanna il Frosinone alla B. Gioia Empoli, pari per Inter e Lazio | highlights - Con gli ultimi quattro incontri di questa sera, anche la giornata numero 38 del campionato italiano si è conclusa. Per decretare la chiusura ufficiale di questa Serie A, però, bisognerà attendere il ... calciomercato