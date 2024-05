Frosinone-Udinese 0-1 | Davis salva i friulani - Frosinone in Serie B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 - Allo Stirpesi giocano la permanenza inA. I ciociari sono al 16 posto in classifica con 35 punti, isono sotto di due lunghezze; dietro di loro, pronto all'eventuale sorpasso all'ultima curva in caso di vittoria contro la Roma, c'è l'Empoli a -1 dall'e che al momento sarebbe retrocesso. Dunque partita fondamentale e che i tifosi di entrambe le squadre seguiranno in tandem con Empoli-Roma. Lato formazioni Cannavaro sceglie Brener dietro a Lucca, con Samardzic a centrocampo assieme a Payero e Walace. Dall'altra parte, Di Francesco opta per Zortea e Valeri sugli esterni, con Barrenechea e Brescianini in mezzo, Cheddira davanti e Solè e Harroui a supporto. Tutti agli ordini di Daniele Doveri.