Esplode la rabbia dei pendolari | Sospensioni in blocco | assurdo

(Di domenica 26 maggio 2024)e turisti rimarranno senza treni quest’estate. Da giugno a settembre, infatti, verrà sospesa la circolazione ferroviaria in contemporanea sulle linee Colico-Sondrio-Tirano, la Como-Lecco e la besanina Lecco-Milano via Molteno, mentre è già interrotta tra Ponte San Pietro e Bergamo sulla Milano-Lecco via Carnate, che passa anche da Paderno d’Adda. I convogli viaggeranno regolarmente solo sulla linea suburbana S8 Milano-Lecco via Carnate, dove verosimilmente si riverseranno tutti i passeggeri senza alternative, mettendo in crisi gli unici collegamenti disponibili per chi si deve spostare ogni giorno per lavoro. "La responsabilità è dei politici che non coordinano i funzionari che nominano nei diversi enti del servizio di trasporto pubblico e che continuano a frammentare le competenze", sostiene a titolo persona Francesco Ninno, portavoce del Comitato deidel Merate e rappresentante dei viaggiatori lombardi nella Conferenza regionale del trasporto pubblico locale.