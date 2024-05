Buon compleanno Luca Toni - Renato Brunett - Juan Cuadrado…

(Di domenica 26 maggio 2024)a,Cuadrado, Tommaso Giuntella, Luigi Mazzella, Bruno Gambarotta, Olga Bisera, Giovanni Minoli, Nicola Piovani, Carlo Buora, Gianni Cerqueti, Anna Carlucci, Paolo Pochesci, Paolo Peluffo, Lenny Kravitz, Alessandro Calcaterra, Marco Marchetti, Fabio Firmani, Salvatore Burrai, Alessandro Ruggeri, Andrea Catellani, Sabrina Marchese, Filippo Romagna… Oggi 26 maggio compiono gli anni: Tommaso Giuntella, giornalista; Guglielmo Scheibmeier, bobbista; Mario Marini, ex calciatore, allenatore; Luigi Mazzella, giurista, politico; Carlo Molfese, attore, impresario; Pier Giorgio Licheri, politico; Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista, conduttore tv; Livio Trapè, ex ciclista; Giorgio Pestelli, musicologo, accademico, critico musicale; Cesare Fiorio, dirigente sportivo; Giancarlo Magi, ex calciatore; Olga Bisera, attrice, giornalista, scrittrice. Inoltre, compiono gli anni: Giovanni Minoli, pubblicista, conduttore tv, dirigente d’azienda; Carlo Buora, dirigente d’azienda; Nicola Piovani, pianista, compositore, direttore d’orchestra; Mauro Sanguineti, politico; Giuseppe Barone, storico; Tom McCleister, attore;a, politico, economista, accademico; Alberto di Stasio, attore, regista; Maria Anetta Sisini, musicista, discografica, scrittrice; Benedetto Adragna, politico, giornalista; Giuseppe Pinto, arcivescovo; Paolo Bianchi, ex cestista; Mabel Bocchi, ex cestista; Gabriele Burgio, manager; Emanuele Basile, avvocato, politico; Paride Benassai, attore, sceneggiatore, regista; Saverio Polloni, artista; Roberto Ravaglia, pilota auto; Giorgio Samorini, scienziato; Gianni Cerqueti, giornalista; Ferdinando de Laurentis, sceneggiatore, regista; Edgardo Gulotta, giornalista; Italo Schiavi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Enzo Avolio, attore, doppiatore, regista; Angela Bandini, apneista; Giovanni Bruzzo, fumettista.

Buon compleanno Gianluca Basciu, Luca Ferraiuolo, Sandro Tonali, Vittorio Sgarbi, Giuseppe Pignatone, David Attenborough, Elio Veltri, Fernando Cancedda, Mario Lavezzi, Maurizio Nichetti, Vincenzo de Luca, Daniela Vergara, Michele Pompeo Meta, Cristina Comencini, Gaetano Daniele Borioli, Mago Otelma, Denis Verdini, Marina Sereni, Fabrizio Failla, Luca Casarini, Omar Camporese, Luis Enrique, Franco Baresi, Saverio Deodato Dionisio, Enrique Iglesias, Giuseppe Biava, Giuseppe Zeno, Gennaro Sardo, Andrea Barzagli… Oggi 8 maggio compiono gli anni: Gianluca Basciu, baritono, economista; Luca Ferraiuolo, giornalista; Sandro Tonali, calciatore; Fernando Cancedda, giornalista; Giuseppe Pignatone, magistrato; Bruno Maurizi, ex calciatore; Dino Attanasio, fumettista; David Attenborough, divulgatore scientifico, naturalista; Aldo Albanesi, arbitro pallacanestro; Franco Marmiroli, ex calciatore; Elio (Cornelio) Veltri, medico, politico, giornalista; Maurizio Ponzi, critico cinematografico, regista; Sandro Ferracuti, generale, manager; Vittorio Liberatori, politico; Alberto Zuliani, statistico; Bruno Carotenuto, attore; Michele Dancelli, ex ciclista; Carmen Lavani, soprano; Franco Malvano, politico; Alberta de Simone, politica. romadailynews

Buon compleanno Como: neppure il tempo incerto ferma l’affetto dei tifosi, in camminata al Baradello fotogallery - Buon compleanno Como: neppure il tempo incerto ferma l’affetto dei tifosi, in camminata al Baradello fotogallery - Intervenuto anche il sindaco Rapinese a portare il saluto: in vetta al Baradello una bellissima sorpresa e una mostra da brividi: guardate tutto qui ... ciaocomo

MotoGP | Bagnaia sbaglia ed Espargaro ne approfitta nella Sprint di Barcellona - MotoGP | Bagnaia sbaglia ed Espargaro ne approfitta nella Sprint di Barcellona - Non si può di certo dire che la Sprint di Barcellona non abbia regalato colpi di scena fino alla fine. Pecco Bagnaia stava quasi per chiudere il cerchio, ritrovando la vittoria in una gara breve propr ... it.motorsport

Pellegrini: «Stagione difficile, vogliamo CHIUDERE in questo modo» - Pellegrini: «Stagione difficile, vogliamo CHIUDERE in questo modo» - Pellegrini: «Stagione difficile, vogliamo CHIUDERE in questo modo» Le parole del terzino biancoceleste Cosi luca Pellegrini, nel match program di Lazio-Sassuolo: STAGIONE «Sappiamo che è stata una sta ... lazionews24