Belgio | Bruges campione per la diciannovesima volta

(Di domenica 26 maggio 2024) Ildelper lanella propria storia. La squadra nerazzurra, allenata da Nicky Hayen e reduce dall’eliminazione in semifinale di Conference League contro la Fiorentina, aveva bisogno di non perdere contro i cugini del Cercle e così è stato: 0-0 contro l’altra squadra cittadina e con questo punto è stato rintuzzato il tentativo in extremis di sorpasso da parte di Union Saint Gilloise e Anderlecht, che hanno chiuso al secondo e terzo posto, che valgono l’accesso ai preliminari di Champions e ai preliminari di Europa League. Lo stesso, invece, vola direttamente alla fase del girone della prossima Champions. SportFace. .

