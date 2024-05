Allievi show a Ponte Buggianese Marco Parigi al primo successo E a Niccolini va la piazza d’onore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Sulla pista del ciclodromo di, intitolato a Alfredo Martini, l’allievo mugellano di Borgo San Lorenzo,del Club Ciclo Appenninico 1907, ha colto il suoin categoria imponendosi in volata al termine del Trofeo Società Sportive. Già in evidenza nelle precedenti gare,ha offerto una bella soddisfazione alla società del presidente Stefano Rossi, che ha conseguito così un belanche su strada, dopo quelli nel mountain bike, oltre al nono posto nella gara vinta da, di Christian Arcangeli. In seconda posizione si è classificato invece Stefanodella Sancascianese almento di rilievo. Negli esordienti da segnalare il 3° e 4° posto ottenuti da Gabriele Fratoni e Duccio Menici, tandem della Fosco Bessi di Calenzano, nella gara di Gracciano in provincia di Siena, mentre tra gli juniores altra prestazione positiva del Team Vangi Il Pirata Sama di Calenzano, con Toselli e Sambinello nella "Eroica Juniores" da Siena a Montalcino con quattro tratti di strade bianche.