Allenarsi regolarmente - anche in modo dolce - aiuta a stare meglio e a regolare gli ormoni

(Di domenica 26 maggio 2024) Allenamento ormonale? Sì, grazie. La Società Italiana di Endocrinologia di recente ha sottolineato come l’esercizio fisico “” aiuti a mantenere in equilibrio gli oltre 50fondamentali per il nostro benessere. Fare attività fisica costante a intensità moderata e non prolungata, da 90 a 150 minuti a settimana, favorisce una migliore produzione degli: camminata intensa e ginnastica, per esempio, sono molto efficaci. Tendenze viaggi: da quelli sportivi ai ritiri per la menopausa X Spiega il presidente SIE Gianluca Aimaretti: «Appena ci muoviamo produciamo irisina, l’ormone dello sport “brucia-grassi”: con un’attività fisica costante ed equilibrata aumenta del 12 per cento e contrasta il tessuto adiposo.

