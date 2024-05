WWE | Un disperato AJ Styles chiede un’altra title shot - ma Nick Aldis gliela nega

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 25 maggio 2024) In quel di Backlash, AJha sfidato l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes senza però riuscire a strappargli il titolo. Poi è entrato nel King Of The Ring Tournament venendo poi eliminato da Randy Orton. Ora, il Phenomenal One pare sempre piùe ieri sera a SmackDown, in Arabia Saudita, ha avuto un colloquio con il GM. Ecco cosa è successo. “Non ho tempo” Ieri notte a SmackDown, unAJha implorato il GMdi dargliall’Undisputed WWE. AJ ha affermato di non essere riuscito a battere Cody per un pelo, stessa cosa per Randy Orton nel King Of The Ring Tournament., però, ha affermato di non poter accogliere la sua richiesta e che AJ dovrà aspettare e guadagnarsela. Quest’ultimo, prima di andarsene dall’ufficio del GM, ha replicato con “Lo sai che non ho tempo”. Staremo a vedere, a questo punto, cosa farà il Phenomenal One.