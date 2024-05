Milan saluta Pioli con un pari | 3-3 con la Salernitana

(Di sabato 25 maggio 2024)3-3 RETI : 22'pt Leao, 27'pt Giroud; 19'st e 44'st Simy, 32'st Calabria, 42'st Sambia.(4-2-3-1): Mirante 5.5 (43'st Nava sv); Calabria 7, Gabbia6.5 (14'st Caldara 6), Tomori 6.5 (43'st Kjaer sv), Hernandez 6.5;Florenzi 6.5, Reijnders 6; Pulisic 6.5, Bennacer 6.5, Leao 7(14'st Adli 6); Giroud 7 (40'st Jovic sv). In panchina: Sportiello, Kalulu, Terracciano, Thiaw, Loftus-Cheek,.

Davide Calabria trova il primo gol della stagione proprio in occasione dell'ultima partita di campionato, Milan-Salernitana. Il racconto. pianetamilan

Nell'ultima giornata di campionato il Milan si fa raggiungere nel finale e pareggia 3-3 a San Siro contro la Salernitana, ultima in classifica. Nel primo tempo reti di Leao al 22 e di Giroud al 27', nella ripresa Simy accorcia le distanze al 64', Calabria cala il tris al 77'. liberoquotidiano

Milan-Salernitana, moviola: arbitro flop anche alla seconda gara in A, tutti gli errori - milan-Salernitana, moviola: arbitro flop anche alla seconda gara in A, tutti gli errori - milan-Salernitana, i casi da moviola Questi gli episodi dubbi ... Al 31' proteste da parte dei giocatori della Salernitana per un presunto fallo di calabria su Coulibaly a metà campo. Dal replay forse ... sport.virgilio

Calcio, la Juventus torna alla vittoria con Chiesa e Fagioli. Milan-Salernitana 3-3 in Serie A - Calcio, la Juventus torna alla vittoria con Chiesa e Fagioli. milan-Salernitana 3-3 in Serie A - La Juventus ha sconfitto il Monza per 2-0 nell'anticipo della 38ma giornata di Serie A. I bianconeri hanno blindato il risultato nel cuore del primo tempo ... oasport

Serie A: Juventus ok, Milan-Salernitana 3-3 - Serie A: Juventus ok, milan-Salernitana 3-3 - Il milan chiude il primo tempo avanti di due grazie ai gol di Rafael Leao su errore di Fiorillo (22') e Olivier Giroud (27') su assist di calabria. Nella ripresa però l'ingresso di Simy (64', 89') ... fai.informazione