Italiani al Roland Garros 2024 | cinque donne e dieci uomini nei rispettivi tabelloni principali

(Di sabato 25 maggio 2024) Le partite del tabellone principale delsono ormai note e in campo ci sono davvero molti. Il programma avrà inizio domenica 26 maggio. Tra quelli ammessi direttamente al tabellone principale e i quattro qualificati in totale sono quindici tra ragazzi e ragazze. Jannik Sinner è quello con le maggiori chance di vittoria InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici .

Sinner, quando gioca contro Eubanks: data e orario del primo turno al Roland Garros - Sinner, quando gioca contro Eubanks: data e orario del primo turno al Roland garros - Jannik Sinner ha sciolto i dubbi già nei giorni scorsi: sarà uno dei protagonisti del Roland garros 2024. Per il suo esordio c'è da aspettare qualche ora: il torneo del Grande Slam comincerà al Bois ... ilmessaggero

Roland Garros, Sinner si allena: tutte le scelte di Jannik e degli altri azzurri - Roland garros, Sinner si allena: tutte le scelte di Jannik e degli altri azzurri - L’inizio del Roland garros 2024 si avvicina sempre più e i protagonisti ATP e WTA non vedono l’ora di regalare un grande spettacolo agli appassionati. Prima di scendere in campo per i primi turni del ... corrieredellosport

“Sono preoccupato”: Djokovic, il tremolio alla mano fa il giro del mondo - “Sono preoccupato”: Djokovic, il tremolio alla mano fa il giro del mondo - Il tennista serbo a Ginevra ha mostrato chiari segnali di stress e una forma fisica non ottimale: il Roland garros comincia in salita ... tuttosport