Giuseppe Garibaldi scrive una lettera d’amore a Beatrice Luzzi

(Di sabato 25 maggio 2024)ha scritto unatra le pagine del settimanale DiPiù, dove le ha chiesto scusa ribadendo la volontà di costruire qualcosa di forte con lei dopo la fine del Grande Fratello.una“Ho sbagliato a causa della mia insicurezza '' e mi sono fatto condizionare, ma io credo in noi e per questo sono venuto da te a Roma due volte: la prima non mi hai voluto vedere; la seconda siamo andati al Colosseo, ma non è bastato”. Poi laa cuore aperto: Bellissima Bea, ti scrivo per farti capire quanto sei importante per me, anche perché da quando siamo usciti dalla Casa ho un pensiero fisso nella testa: conquistarti. Purtroppo ho rovinato tutto a causa delle mie insicurezze. Tu eri un’attrice, eri lì tra i “Vip”, io invece chi ero? Nessuno e così immaginavo che tu nemmeno mi vedessi. Invece proprio quegli occhi, dopo qualche giorno, ho iniziato a sentirli nei miei, ci cercavamo, tu mi guardavi, io ti guardavo e ti sognavo e un giorno, due' L’ex concorrente del GF aggiunge: È stato tutto così spontaneo e bellissimo tra di noi.