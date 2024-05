Tre donne indiane per una Palma

(Di venerdì 24 maggio 2024) Marco Bellocchio torna a Cannes, che lo adora, dove negli ultimi anni ha ricevuto lad’oro onoraria ed è stato in concorso con Rapito. Ieri Bellocchio, accolto da un’enorme standing ovation, ha accompagnato in Salle Bunuel la proiezione del suo film del 1972 Sbatti il mostro in prima pagina nella copia restaurata dalla Cineteca di Bologna, presentata dal direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli. Il film affonda nel clima delle tensioni e delle manipolazioni politiche dei primi anni ’70. Un direttore di giornale – uno strepitoso Gian Maria Volonté – spinge l’opinione pubblica ad accusare di un crimine uno studente vicino alla sinistra extraparlamentare. Bellocchio, lei in passato ha preso le distanze da quel film. E oggi? "No, mi ci sono riconciliato. Oggi ammiro la profondità delle interpretazioni di Volonté, di Laura Betti, grande attrice dimenticata, e di Fabio Garriba, che dà verità e spessore alla figura del giornalista che crede al proprio lavoro, e non può tollerare una manipolazione dei fatti.

