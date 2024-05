Sparatoria a Roma - morta l' anziana colpita per errore in strada sulla Prenestina | caccia a due auto fuggite sul Gra

(Adnkronos) – Una donna è stata ferita in una sparatoria avvenuta oggi in pieno giorno a Roma, all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. I colpi sono partiti da due auto che si sono affiancate ed hanno iniziato a fare fuoco. webmagazine24

Caterina Ciurleo Anoglia, la donna di 81 anni colpita ieri pomeriggio da un proiettile vagante in via Ponte di Nona a Roma, è morta nella giornata di oggi. L’anziana, originaria di Reggio Calabria, era stata raggiunta un colpo di pistola mentre si trovava in auto con un’amica, all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. open.online

Sparatoria a Roma, in fin di vita l'anziana colpita per errore in strada sulla Prenestina: caccia a due auto fuggite sul Gra - sparatoria a Roma, in fin di vita l'anziana colpita per errore in strada sulla Prenestina: caccia a due auto fuggite sul Gra - Due auto che si inseguono, i primi colpi di pistola che vengono esplosi, una terza auto che si trova lì al momento sbagliato e uno dei proiettili che trapassa lo sportello del bagagliaio ... ilmessaggero