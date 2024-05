La quercia di piazza XXIV Maggio compie 100 anni | piantata in memoria dei caduti della Grande Guerra Grandi | E’ un simbolo della città

GUBBIO – Si è commemorato ieri il secondo anniversario della scomparsa di Giovanni Pierotti, il giovane eugubino deceduto prematuramente a 22 anni nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2022. Giovanni stava tornando a casa dopo una serata di lavoro (era la domenica in cui si era consumata la Festa dei Ceri Mezzani), quando per cause tuttora sconosciute ha perso il controllo del suo motorino, perdendo la vita.

