Bergamo - a Palazzo del Monte un incontro sull’Europa che serve

CITTÀ. È successo poco prima delle 17 di martedì 16 aprile. Circolazione interrotta e code. Via Borgo Palazzo riaperta alle 18, la Briantea alle 19,15. ecodibergamo

Bergamo. Il forte vento che soffia su Bergamo nella giornata di martedì (16 aprile) ha causato disagi alla viabilità. Nel pomeriggio via Borgo Palazzo è stata chiusa all’altezza dell’Asl per via della caduta di un albero sulla sede stradale.

bergamonews