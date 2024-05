Milan - Theo Hernandez a un passo dal Bayern Monaco? La verit - rinnovo in bilico

Milan, Theo Hernandez a un passo dal Bayern Monaco La verità, rinnovo in bilico - milan, theo Hernandez a un passo dal Bayern Monaco La verità, rinnovo in bilico - Secondo quanto riferito da Marca, theo Hernandez è a un passo dal trasferimento dal milan al Bayern Monaco. Il suo eventuale arrivo nel club bavarese può aprire. calciomercato

Milan, Theo al Bayern Monaco Ecco cosa c’è di vero - milan, theo al Bayern Monaco Ecco cosa c’è di vero - Secondo Marca theo sarebbe a un passo dal Bayern Monaco ma, in tal senso, non arrivano conferme. Ecco la verità. E’ tempo di indiscrezioni, voci e presunti accordi già fatti. E’ il calciomercato che v ... notiziemilan

Milan, sempre più vicino l’accordo tra Theo Hernandez e il Bayern | I dettagli - milan, sempre più vicino l’accordo tra theo Hernandez e il Bayern | I dettagli - Il futuro del milan sembra essere veramente in bilico. Poche ormai le certezze del club di milano, che negli ultimi anni non sono mai riusciti a dare continuità a un progetto efficace, sia per demerit ... sportpaper