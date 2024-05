Giornata mondiale dei bambini 2024 - due giorni di eventi | presenta Carlo Cont - quando in tv il monologo di Benigni

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma è pronta per la sua primadeivoluta da Papa Francesco. Il titolo di questo evento è “Ecco, io faccio nuove tutte le cose“. Duein cuie ragazzi di tutto il mondo si uniranno in preghiera e non solo. Vediamo insieme chi presenterà l’evento eandrà in onda.dei: la diretta coni Il 25 e il 26 maggioa Roma si terrà la primadeiche si svilupperà in due momenti distinti. Sabato 25 vedremo iprovenienti da tutto il mondo accolti insieme alle loro famiglie dal Santo Padre allo Stadio Olimpico. Un evento che si terrà dalle 15.30 alle 18.30 e che sarà trasmesso anche sulla Rai. Si partirà con il saluto delle delegazioni straniere per proseguire coni che presenterà ospiti di fama nazionale ed internazionale. Il momento più atteso è il dialogo deie delle bambine con il Santo Padre.