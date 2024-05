(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilsarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale la prossima settimana. Uno dei suoi effetti sarà quello di rendere molto piùl’installazione di nuovi apparecchi. In una nazione, l’, capitaleper numero di.... .

Autovelox, in Italia il 10% del totale mondiale. Ma con il nuovo decreto diventerà più difficile installarli - Autovelox, regole più stringenti per l'installazione. Ma a Bologna il limite a 30 km/h funziona ...

Trasporti: Salvini, decreto su autovelox in Gazzetta il 28 maggio - 'Non esiste un censimento ufficiale sul numero di autovelox in Italia, stiamo facendo delle verifiche ma fonti di stampa dicono che sono 11.300, pari al 10% del totale mondiale, un'evidente esagerazione. Per regolare il settore abbiamo adottato il ...