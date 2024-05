MotoGP GP Catalogna 2024 - Bagnaia | Fiducioso e pronto a dare il massimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Mondiale difa tappa ine Peccoprosegue la sua rincorsa in classifica su una pista che non gli è stata favorevole negli ultimi anni. “Così come in Francia, anche al Montmeló siamo stati sfortunati nel 2022 e nel 2023, ma quest’anno spero vada diversamente”, l’auspicio di Pecco, secondo nel Mondiale dopo il terzo posto di Le Mans. “L’ultimo fine settimana è stato complessivamente positivo anche se in gara ci è mancato qualcosa rispetto ai nostri avversari. Sarà importante quindi continuare a lavorare per riuscire ad essere ancora più competitivi. Rispetto a Le Mans, mi aspetto condizioni di grip molto diverse qui a Barcellona e ci saranno alcuni avversari molto veloci. In ogni caso, sonoilcome sempre”. Cerca sensazioni positive anche il compagno di scuderia Enea Bastianini: “Purtroppo, non ho dei bei ricordi di Barcellona dello scorso anno, visto l’incidente avuto in gara che mi ha poi costretto a saltare altri tre GP.