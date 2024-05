Il mio corpo non riesce a gestire tutto - Cecilia Rodriguez sullo stress da matrimonio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La sorella minore di Belen, 34 anni, si prepara a convolare a nozze col fidanzato Ignazio Moser, 31 anni, ex ciclista italiano.ha pubblicato un video nelle sue stories di Instagram in cui ha parlato ai suoi fan del periodo difficile, seppur bello e importante, che sta vivendo attualmente, rivelando che al momento è malata, a casa con la febbre. La showgirl e influencer ha dichiarato di aver preso una tachipirina e che spera che la febbre passi in fretta, perché ha molte cose da fare in questo periodo. “Devo dire che mi dispiace perché è un periodo davvero bello e felice della mia vita ma sono moltoata. Il mioevidentemente non reggequesto”, ha spiegato. I preparativi per iltrae Ignazio Moser procedono di gran carriera, considerando che manca pochissimo al 30 giugno, la data scelta dalla coppia per convolare a nozze dopo 7 anni di fidanzamento.

