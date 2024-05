Fonti - presentati all' Ue nuovi impegni su Ita-Lufthansa

(Di mercoledì 22 maggio 2024)e il Mef hanno presentato alla Commissione europea un pacchetto "più esteso" diper ottenere il via libera alle nozze con Ita. Lo si apprende daeuropee e tedesche vicine al dossier. Tra le nuove proposte per rispondere ai timori Ue legati alla concorrenza, vi sono ulteriori concessioni sugli slot a Milano-Linate, mentre per le lunghe rotte da Fiumicino con destinazione Nord America resta pressoché invariata la proposta di congelare per due anni l'alleanza tra la compagnia di Carsten Spohr e la newco sorta dalle ceneri di Alitalia. Nelle prossime ore le trattative con Bruxelles proseguiranno serrate.

