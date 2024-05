Sonia Bruganelli disposta a organizzare un casting per trovare una fidanzata a Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e la dichiarazione inattesa su Paolo Bonolis . Ha fatto rumore la rottura della storica coppia. In pochi pensavano che il conduttore e la produttrice tv dopo tanti anni insieme e tre figli potessero separarsi. Ma evidentemente l’amore è eterno finché dura e così i due, pur restando in contatto, hanno preferito lasciarsi. Negli ultimi giorni si è parlato di uno scoop sull’opinionista dell’Isola dei Famosi. caffeinamagazine

Sonia Bruganelli dimostra che l’affetto nei confronti dell’ex marito Paolo Bonolis non si è mai esaurito, al punto da proporsi quale “intermediaria” in vista della ricerca di una nuova fidanzata .Continua a leggere fanpage

Una serata all’insegna del glamour e dell’arte quella andata in scena sabato 18 maggio presso l’Associazione Culturale Plus Arte Pulse a Roma, in occasione dell’inaugurazione della prima mostra personale di Stefano Mezzaroma dal titolo “ICONIZE”. L’evento ha richiamato l’attenzione di molti ssime persone, ma anche di giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo. superguidatv

Sonia Bruganelli: “Una fidanzata per Bonolis Forse organizzo un casting…” - sonia bruganelli: “Una fidanzata per Bonolis Forse organizzo un casting…” - Lavoro e vita privata: sonia bruganelli si racconta e chiama in causa anche l’ex marito, Paolo Bonolis, a cui “vorrebbe” trovare una fidanzata. Intervista a Confidenze per sonia bruganelli che in ... donnaglamour

Bruganelli: "Bonolis Gli…" - bruganelli: "Bonolis Gli…" - sonia bruganelli non si fa problemi a immaginare un futuro amoroso per l'ex marito Paolo Bonolis. In un'intervista a Confidenze, che le dedica la copertina del… Leggi ... informazione

Bruganelli: "Bonolis Gli organizzerò un casting per la fidanzata" - bruganelli: "Bonolis Gli organizzerò un casting per la fidanzata" - sonia bruganelli ironizza sulla possibilità di organizzare un casting per trovare una nuova fidanzata all'ex marito Paolo Bonolis ... 105