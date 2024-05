Serie A - nome ‘obbligatorio’ dall’Inter sui centrocampisti | la Top 3

(Di martedì 21 maggio 2024) Stanno uscendo in questi minuti i nomi dei migliori giocatori scelti dalla LegaA per i premi di fine stagione. L’Inter non può che figurare nella Top 3 per il centrocampo: di seguito le scelte. LA SHORTLIST – Dopo Alessandro Bastoni nei difensori, ma incredibilmente senza Yann Sommer fra i portieri, l’Inter vede inserito anche Hakan Calhanoglu nei nominati per i premi della LegaA sul campionato che si sta per concludere. Il turco figura nella Top 3, assieme a Teun Koopmeiners dell’Atalanta e Christian Pulisic del Milan. Calhanoglu è il giocatore del ruolo con più gol in questaA, tredici, oltre ad aver avuto un ruolo chiave nello scudetto vintoaritmeticamente ventinove giorni fa. Fra meno di un’ora, alle 18, è attesa la Top 3 attaccanti, con il migliore di ...

2024-05-10 20:34:46 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: lI giocatori del Milan giocheranno questo sabato con il cognome della madre sulla maglia , al posto di quello del padre, in occasione della celebrazione della Festa della Mamma in Italia, che si celebra il 12 maggio. justcalcio

Il Napoli valuta un nuovo profilo per l’attacco: Giovanni Simeone e Victor Osimhen sono pronti a lasciare il capoluogo campano. La dirigenza del Napoli è ormai proiettata verso il futuro: la deludente stagione è ormai un capitolo chiuso, De Laurentiis sta sondando il terreno per il prossimo anno. L’annata che si prospetta dovrà essere sicuramente molto più convincente rispetto all’ultima: le motivazione perse dovranno essere necessariamente ritrovate e la società dovrà fare uno sforzo per assicurare al prossimo allenatore una rosa di qualità. spazionapoli

Serie A: Frosinone e Udinese vedono la salvezza, i bookie scommettono sulla retrocessione dell’Empoli - serie A: Frosinone e Udinese vedono la salvezza, i bookie scommettono sulla retrocessione dell’Empoli - Tre squadre in due punti, due posti in palio per la salvezza a una giornata al termine della serie A. Questo il quadro a 90 minuti dal termine che vede ancora in. calciomercato

Catanzaro-Cremonese: dove vedere la semifinale play off di Serie B, orario e probabili formazioni - Catanzaro-Cremonese: dove vedere la semifinale play off di serie B, orario e probabili formazioni - Le semifinali dei play off di serie B sono alle porte con il Catanzaro che si prepara a sfidare la Cremonese. Nei quarti di finale, i calabresi hanno battuto 4-2 il Brescia in una ... ilmessaggero