(Di martedì 21 maggio 2024) Barga (Lucca), 21 maggio 2024 –dueper la morte di, l’operaio della Kme di Fornaci di Barga, 50 anni, rimasto schiacciato giovedì scorso dai rulli mentre lavorava nel reparto laminatoio dell’ottone. Sono Manuele Fanucci, direttore dello stabilimento di Fornaci di Barga e Marco Miniati, manager del gruppo Kme. Si tratta di un atto dovuto, in vista dell’autopsia che verrà svolta mercoledì pomeriggio dal professor Luigi Papi, su incarico dal pm Laura Guidotti. Sicuramente presenzieranno all’esame consulenti sia della famiglia che degli. Lentamente, nel frattempo, è ripresa da ieri la produzione all’interno dello stabilimento KME di Fornaci. Con la consapevolezza per tutti che quanto è successo una settimana fa non potrà mai essere scordato e meno che mai potrà ...

Morto in fabbrica, i primi due indagati per la tragedia di Nicola Corti - Morto in fabbrica, i primi due indagati per la tragedia di nicola Corti - Ancora tanti punti interrogativi sull’incidente all’interno dello stabilimento Kme che è costato la vita all’operaio. Mercoledì verrà svolta l’autopsia sulla salma ...

Investito e ucciso sulle strisce pedonali, indagato un 25enne - Investito e ucciso sulle strisce pedonali, indagato un 25enne - Il Pubblico Ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, nicola Camerlingo, ha iscritto nel registro degli indagati, per il reato di omicidio stradale, il giovane di San nicola la Strada,F. P.

Procura indaga per omicidio stradale l’automobilista che ha investito Denys Hrodetskyy e ha disposto l’autopsia - Procura indaga per omicidio stradale l’automobilista che ha investito Denys Hrodetskyy e ha disposto l’autopsia - NAPOLI - Il Pubblico Ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dott. nicola Camerlingo, titolare del relativo procedimento penale, come da prassi ...