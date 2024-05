(Di martedì 21 maggio 2024). E’ il mix scelto per ladeidi "Per, Solidarietà, Ambiente, Tradizione" che si è presentata sabato mattina. Candidata sindaco Marzia Bassini, ex vice, dopo la rinuncia di Federico Carrara che lascia dopo appena un mandato. Inanche Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex primo cittadino dal 2009 al 2019. Una civica che si ispira ai valori del centrodestra. "Ci sono elementi molto esperti e giovani alla prima, una combinazione perfetta, anche generazionale, tra continuità e rinnovamento che offre garanzie diper i montecarlesi, verso i quali andiamo incontro con rinnovata energia dopo cinque anni difficili per tutti ...

Novak Djokovic chiama, Jannik Sinner risponde. 6-1 6-2 del serbo su Roman Safiullin, 6-1 6-2 dell’azzurro su Sebastian Korda. Non poteva esserci un debutto migliore per entrambi sulla terra rossa al Masters 1000 di Montecarlo 2024. In contumacia di ...

"Montecarlo: Lista candidati con mix di esperienza e gioventù per un futuro di equilibrio e buongoverno" - "montecarlo: lista candidati con mix di esperienza e gioventù per un futuro di equilibrio e buongoverno" - Esperienza e gioventù. E’ il mix scelto per la lista dei candidati di "Per montecarlo, Solidarietà, Ambiente, Tradizione" che ...

“Per Montecarlo”, conferme e volti nuovi nella lista di Marzia Bassini - “Per montecarlo”, conferme e volti nuovi nella lista di Marzia Bassini - Dopo la prima uscita del candidato a sindaco di montecarlo Marzia Bassini, che è stata presentata dall’uscente Federico Carrara, arriva ora la presentazione ufficiale della lista Per montecarlo a ...

La presentazione della lista 'Per Montecarlo per Marzia Bassini sindaco' - La presentazione della lista 'Per montecarlo per Marzia Bassini sindaco' - Dopo la prima uscita del candidato a sindaco di montecarlo Marzia Bassini, che è stata presentata dall'uscente Federico Carrara, arriva ora la presentazione ufficiale della lista Per montecarlo a ...