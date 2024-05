I tassisti scioperano contro un governo che non fa nulla per creare concorrenza

(Di martedì 21 maggio 2024) Per oggi i sindacati deihanno indetto l’ennesimo sciopero, paradossalmentei decreti e le norme dei ministri Matteo Salvini e Adolfo Urso. Paradossalmente, perché tutti gli... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Tassisti : le maggiori misure di tutela decise nel corso di una riunione in Prefettura a seguito di alcuni episodi di aggressioni e minacce maggiori controlli per tutela re i Tassisti . Il Prefetto di Napoli , Michele di Bari, ha presieduto nei ...

Sciopero taxi oggi, protesta sulle licenze. Ma a Roma il servizio è già bloccato da ieri - Sciopero taxi oggi, protesta sulle licenze. Ma a Roma il servizio è già bloccato da ieri - Ostruzionismo a Termini: negato l’accesso alle corsie agli utenti in attesa. Nel mirino i nuovi permessi previsti dai Comuni e i noleggi Uber-Ncc ...

Sciopero taxi. Disagi in vista per i trasporti - Sciopero taxi. Disagi in vista per i trasporti - Sciopero dei tassisti oggi a Firenze dalle 10 alle 22. Solo corse per categorie fragili garantite. Protesta contro riassetto trasporto pubblico e piattaforme digitali. Sindacati Uritaxi, Unica Cgil, F ...

Oggi sciopero nazionale dei taxi - Oggi sciopero nazionale dei taxi - I sindacati dei tassisti hanno confermato per oggi lo sciopero nazionale. “Il solito sciopero immotivato e preventivo per mantenere i privilegi di casta e fare pressioni sui politici per scoraggiare ...