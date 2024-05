Milan - la Curva Sud attacca Cardinale | serve un progetto vincent - abbiamo passato anni di m**da

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 20 maggio 2024) LaSud delcontro la Salernitana tornerà a supportare la squadra maduramentee la dirigenza: il comunicato Silenzio. Nel corso delle ultime giornate di Serie A laSud delha deciso di non intonare cori e non supportare la squadra come forma di protesta contro la dirigenza rossonera e le prestazioni deludenti. Contro la Salernitana, però, la situazione è destinata a cambiare. Con un lungo comunicato laSud delha infatti annunciato che per l’ultima giornata di Serie A tornerà a sostenere il Diavolo. Non mancano però gli attacchi frontali ae al resto della dirigenza: “Quella in programma nel week end, sarà l’ultima partita di questa stagione, e dal canto nostro chiuderemo ...