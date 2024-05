L'aggressione, poi furto e Filippo Champagne lancia l'allarme: "Questa è Milano..." - L'aggressione, poi furto e Filippo Champagne lancia l'allarme: "questa è Milano..." - Il problema della sicurezza a Milano torna ancora una volta alla ribalta, e a denunciare l'ennesima aggressione con furto avvenuto nel capoluogo meneghino è in questa occasione l'influencer Filippo ...

Chef Rubio si lamenta per la scarsa copertura mediatica dopo il pestaggio - Chef Rubio si lamenta per la scarsa copertura mediatica dopo il pestaggio - Martellate in testa e mattonate sul viso. L’aggressione a Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, è stata così brutale che è difficile non pensare ad una spedizione punitiva in piena regola, dove fo ...

Chiede il biglietto ad un viaggiatore in metro a Roma: lui non lo ha e accoltella la guardia giurata - Chiede il biglietto ad un viaggiatore in metro a Roma: lui non lo ha e accoltella la guardia giurata - Un uomo armato di coltello ha provato a colpire una guardia giurata dopo la richiesta del biglietto da parte di un controllore Atac ...