La linea di affetto e gratitudine che unisce Zielinski a Napoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Auguri Piotr, la lanterna di Goethe di questoche a breve traslocherà in altri lidi. È vero, è stata una stagione nefasta, cupa, atroce per ogni tifoso azzurro ma sarebbe un delitto non tracciare unaaffettiva e grata che uniscaa questa maglia, a questa città, a questa terra. Era il 2016, sono passati solo otto anni e sembra sia passato un secolo. Il 2 dicembre di quell’anno, la sua prima rete, proprio contro l’Inter. Il ragazzo si farà, e si è fatto, si è impreziosito, si è offuscato, ha reagito, si è lasciato cadere al gol di Raspadori con la schiena a terra, a braccia larghe, rabbrividendo insieme ad ognuno di noi.la lanterna magica di Goethe Piotr, la lanterna magica di Goethe capace di accedersi e di spegnersi a seconda della necessità, la luce intermittente di talento puro e ...

Sospesi i treni dal 4 luglio al 2 settembre tra Napoli San Giovanni-Barra e Torre Annunziata Centrale-Castellamare di Stabia. I FrecciaLink per Pompei e Sorrento partiranno da Afragola. Tutte le corse alternative.Continua a leggere

Comune, Regione e Eav chiedono una proroga . Il nuovo cronoprogramma della Metro Linea 10: nuovo progetto entro luglio, scelta dell'impresa entro dicembre e aggiudicazione a marzo 2025. Eav: "Il progetto è sostenibile". Saiello (M5S): "Non si ...

Calcio mercato , rosa da valorizzare e posizione in classifica . Ogni stagione soddisfacente che rispetti deve essere un mix di queste tre componenti:...

