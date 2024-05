Guidonia – Martedì sopralluogo in campo rom Albuccione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nella mattinata di domani,21 maggio, il sindaco diMontecelio, Mauro Lombardo, e i membri della “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie”, presieduta dall’On. Alessandro Battilocchio, effettueranno unpresso ilrom dell’insieme alle Forze dell’Ordine. In agenda, è prevista anche la visita alla caserma della Guardia di Finanza, alla parrocchia Nostra Signora di Lourdes e all’Istituto Comprensivo Montelucci. “Questa visita, a un così alto livello di rappresentanza istituzionale, rappresenta – dichiara il sindaco Mauro Lombardo – un’importante occasione per mettere in luce le criticità e le potenzialità del nostro territorio, e per rafforzare la collaborazione con le ...