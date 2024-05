Abbronzatura uniforme e duratura | il segreto delle influencer su Tiktok

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le beautysvelano suildi bellezza per ottenere un’perfetta,. E basta un solo prodotto! Sudilaga la mania della tintarella pre estate. Come ottenerla e quali prodotti utilizzare. Ma anche come farla durare di più! Nonostante il clima non sia ancora dei più favorevoli per l’esposizione solare, le ben informateers sanno quanto sia importante preparare la pelle ad hoc. Sul famoso social si parla di vitamine e integratori a base di beta carotene, perfetti per velocizzare il processo e per ottenere un colorito dorato e intenso. Ma anche prodotti Skincare perfetti per illuminare e idratare in profondità affinché la pelle sia reattiva è pronta a ricevere i primi raggi solari. Tra i ...