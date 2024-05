Maria Sofia Federico è stata arrestata? Ecco cosa è successo

Sofia Cagnetti a Verissimo , dopo l’esclusione da Amici 23, ha sottolineato che: “Amici di Maria era il mio sogno“. La bravissima ballerina ha raccontato che a casa si divertiva a riprodurre la trasmissione, a far finta di esibirsi davanti ai prof ...

Determinata e curiosa: così Sofia Pettenuzzo, 28 anni di Limbiate, medico, specializzanda in malattie infettive alla Statale di Milano, si appresta a partire per il Sud Sudan. Lavorerà come medico con il Cuamm (Collegio universitario aspiranti ...