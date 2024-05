Internazionali di Roma | vince Zverev in due set - Jarry deve arrendersi

(Di domenica 19 maggio 2024) Alexanderha trionfato a. Il 27enne tedesco ha vinto il singolare maschile deglid’Italia , torneo Atp Masters 1000, con oltre nove milioni di euro di montepremi, andato in scena sulla terra rossa del Foro Italico. Il tennista nato ad Amburgo, già vincitore nella Capitale nel 2017, ha vinto in due set la finale odierna., numero 5 del mondo e terza forza del tabellone,...

