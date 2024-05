Sanità – L’allarme del Nursing Up | Sempre più grave l’allarme aggressioni ai danni dei professionisti sanitari I pazienti entrano in ospedale addirittura armati!

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 16 maggio 2024)letteralmente fuori controllo, un piano del Viminale certamente inefficace, con i presidi delle forze dell’ordine ad oggi insufficienti nelle grandi strutturee metropolitane, soprattutto agenti totalmente assenti dopo la mezzanotte, con i pronto soccorsi che diventano ‘porto franco’ di sbandati, tossicodipendenti, ubriachi e cittadini esagitati. E come riportato dalle cronache, dalla Campania alla Lombardia abbiamo vissuto l’ennesima settimana di terrore per gli infermieri. Basta una scintilla e potrebbe davvero scapparci la tragedia.violenza delUp: “A Nocera Inferiore un paziente è stato bloccato con un manganello pieghevole in tasca. A Milano, una 27enne in stato di agitazione, ha minacciato gli infermieri con un coltello” Come tiene a ...