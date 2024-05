Femminicidio in caserma - vigilessa di 30 uccisa davanti ai colleghi | la scoperta

(Di giovedì 16 maggio 2024) Choc ad ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, dove una donna di 33 anni, ex, è statacon un colpo di pistola. Un secondo omicidio registrato nella provincia dell’Emilia Romagna, dopo quello di un ragazzo di 21 anni, di origine tunisina, ucciso ieri sera verso le 21.30 nella zona del parco della Montagnola a Bologna. Il 21enne, incensurato, è stato ritrovato a terra, ai piedi della scalinata del Pincio, con una ferita da arma da taglio al costato sinistro. Dopo un tentativo di rianimazione da parte dei sanitari, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove purtroppo è deceduto. >> Si sporge per aiutare i vicini, 23enne precipita dal terzo piano e muore sotto gli occhi degli amici Bologna,30enneda un colpo d’arma da fuoco Sul posto è intervenuta la polizia ...

