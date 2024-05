Traffico Roma del 15-05-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazioneintenso lungo le strade della capitale sul Raccordo Anulare code tra via Trionfale e via Salaria in carreggiata interna e tra via Pontina e via Appia in carreggiata esterna incolonnamenti su via dei Campi Sportivi tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni sulla tangenziale est tra via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico auto in fila per lavori lungo la via Aurelia tra Malagrotta e Aranova in direzione Ladispoli su via Antonio Pacinotti in zona Portuense si transita ancora a senso unico alternato all’altezza di via Portuense per la caduta di alcuni calcinacci in via Castel di Leva disposto a senso unico alternato per lavori tra via Federico cassitto e via di Tor chiesaccia questa sera alle 21 presso lo stadio Olimpico la finale di Coppa Italia atalanta-juventus dalle ...