Ok di Intesa al suo miglior bilancio

“Oggi abbiamo presentato ai nostri azionisti il miglior bilancio di Intesa Sanpaolo a conferma della posizione di leader ship della Banca a livello europeo per solidità, capacità reddituale e profilo Esg”. Lo ha dichiarato il Ceo di Intesa Sanpaolo , ...

È Intesa Sanpaolo la migliore azienda in Italia in cui sviluppare la propria carriera e crescere professionalmente secondo la nuova classifica Top Companies di LinkedIn, una guida per chi cerca lavoro o vuole dare una svolta alla propria ...