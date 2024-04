Klopp è già lontano dal Liverpool | è diventato insensibile - freddo e distaccato Telegraph

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dopo la sconfitta nel derby contro l’Everton, ilha detto ufficialmente addio alle speranze di conquistare il campionato nell’ultima stagione di. Ilperò suona l’allarme. Se all’annuncio di addioaveva in qualche modo galvanizzato i suoi, nelle ultime uscite questa spinta sembra essersi esaurita. Soprattutto per l’allenatore stesso. Non a caso per il quotidiani inglese,“ha già fatto il check-out al“. L’allarme più forte per ilè l’atteggiamento diIlspiega anche il perché: “È il cambiamento nel comportamento di, però, a suonare l’allarme più forte. In genere, si tratta di una figura ipersensibile a ogni battito cardiaco, è sempre così in ...

liverpool identify 'first Arne Slot signing' as Michael Edwards gets to work - liverpool are hunting for new players behind the scenes, with a Jurgen klopp successor yet to be appointed....read full article. Source: Express ...

Continua a leggere>>

Why Havertz reminds Fabregas of himself - Former Arsenal and Chelsea midfielder Cesc Fabregas explains why Kai Havertz reminds the Spaniard of himself on the Planet Premier League podcast.

Continua a leggere>>

A Requiem for the Jürgen klopp Era at liverpool - Third place and silverware might be a successful season for the Reds by most measures, but it’s hard to take when for a time everyone believed a storybook ending was possible.

Continua a leggere>>