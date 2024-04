I nazisti hanno ucciso i miei genitori Non dimentico - ma ho perdonato

(Di giovedì 25 aprile 2024) Civitella (Arezzo), 25 aprile 2024 – “Quando vedo in televisione le immagini delle guerre di oggi rimango impressionata, mi torna la paura, mi viene una specie disperazione interna. Nessuno ha capito niente, tutti fanno lo stesso sbaglio. Guardate Israele, l'Ucraina, Gaza, sono le stesse cose. È più moderno adesso, prima ti sparavano con fucile o ti tiravano una bomba a mano, ma il metodo è lo stesso, l'eccidio dei civili”. Lo ha detto Nia Cau, 94 anni, arrivata da Goteborg (Svezia) dove vive, a Civitella Val di Chiana dove fu superstite della strage nazista del 29 giugno 1944, eccidio commemorato oggi col presidente Sergio Mattarella. Nia Cau e i suoi fratelli persero iGiovanni Cau e Helga Elmqvist, traduttrice svedese. I loro corpi furono trovati sei anni dopo durante lo scavo di una cantiere. "Chi non c'è passato non può capire, si perdona ma non si ...

