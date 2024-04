Cinque motivi per non perdere Pisa-Catanzaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 - Contro illa truppa di Aquilani deve fare risultato per cercare l'aggancio alla zona playoff. In un'Arena gremita il primo di quattro scontri, che potrebbe già essere decisivo. OBIETTIVO PLAYOFF - Provarci, fino alla fine. E' questo l'imperativo categorico per ilSporting Club. La classifica parla chiaro. I nerazzurri hanno 44 punti, con un solo punto di distacco dalla Sampdoria, all'ottavo posto, e due dal Brescia, settimo. Con quattro partite dalla fine del torneo Cadetto allora è necessario fare di tutto per provare a raggiungere questo risultato. CERCARE L'X-FACTOR - Se c’è un modo per cui questa squadra potrà riuscire nel suo intento, ovvero quello di approdare ai playoff, sarà imparando ad accettare i propri limiti cercando di limitare i danni qualora le cose, nel corso di una partita, si ...