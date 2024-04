25 aprile | Mattarella - ' centenario uccisione Matteotti ricorda tratti brutali fascismo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Civitella Val di Chiana (Ar), 25 apr. (Adnkronos) - "Nella disastrosa ritirata di Russia, sui campi di El Alamein, nellerepressioni compiute in Grecia, nei Balcani, in Etiopia, nelle deportazioni degli ebrei verso i campi di sterminio, nel sostegno ai nazisti nella repressione della popolazione civile, si consumò la rottura tra il popolo italiano e il. Ilaveva in realtà, da tempo, scoperto il suo volto, svelando i suoi verie disumani, come ciil prossimodell'assassinio di Giacomo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, celebrando a Civitella in Val di Chiana l'anniversario della Liberazione.