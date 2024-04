Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)DEL 24 APRILE 2025 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIIRNAMENTO SULLA SALARIA, LA STRADA È ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBO IN ENTRAMB LE DIREZIONI A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO ALL’ALTEZZA DEL KM 18 CIRCA. SULLA COLOMBO UN INCIDNETE PROVOCA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. CIRCONE SOSTENUTA SULL’A1-NAPOLI, SI VIAGGIA INCOLONNATI DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO CHE RESTA PARTICOLARMENTE INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA E ...