Udinese-Roma - il recupero | probabili formazioni e dove vedere la partita

Le Probabili formazioni di Udinese-Roma , match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, 2023 / 2024 ma con una particolarità: la partita è stata interrotta domenica scorsa al 72? per il malore occorso ad Evan Ndicka, difensore giallorosso ricoverato ad Udine dopo uno pneumotorace. Il ... (sportface)

In queste ultime 48 ore si sta discutendo molto sulla data decisa per completare la sfida tra Udinese e Roma, interrotta domenica scorsa dopo il problema patito da Evan Ndicka nel corso del secondo tempo. Il club giallorosso si è espresso duramente contro la scelta della Lega Calcio di far ... (sportface)

La data del recupero tra Udinese e Roma ha prodotto notevoli discussioni. Il club giallorosso non l'ha gradita e giocando il 25 aprile in automatico avrà un giorno di riposo in meno rispetto al Bayer Leverkusen per la semifinale di andata di Europa League.Continua a leggere (fanpage)