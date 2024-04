Israele - capo di Stato maggiore in Egitto | possibile operazione a Rafah

In Israele il capo dell'intelligence militare Aharon Haliva ha rassegnato le dimissioni per gli errori dei servizi segreti nello sventare l' Attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre (ilgiornale)

Un collaboratore dell’ eurodeputato Maximilian Krah, capolista del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (Afd) alle elezioni Europee , è stato Arrestato con l’accusa di spionaggio in favore della Cina . Il fermo, avvenuto ieri, 22 aprile, a Dresda , in Germania, è stato ... (ilfattoquotidiano)

Il capo gli dice che non può lavorare in smart working, lui lo prende in parola e si "vendica": «Ho solo fatto quello che mi è stato detto» - Costruire un buon rapporto col capo e i colleghi di lavoro è importante per assicurarsi un clima positivo e piacevole in ufficio, ma non è sempre ...ilmattino

Giorgio Mangi, il tifoso del Parma morto in Sicilia dopo la partita contro il Palermo: stava nuotando in mare - Aveva 73 anni:insieme ad alcuni amici era partito per la trasferta di Palermo e, dopo la partita, si erano fermati per giorni vacanza a San Vito Lo capo ...corrieredibologna.corriere

Lascia il capo dell'intelligence militare di Israele: “Abbiamo fallito”. Rapporto: “Non provati i legami Unrwa-Hamas” - L'Egitto ha fermamente smentito le accuse "diffuse recentemente da funzionari israeliani tra cui lo stesso primo ministro Benjamin Netanyahu" di aver consentito il contrabbando di armi verso Gaza", ...ilsecoloxix